В Новосибирске оценили ущерб по делу главы департамента потребительского рынка

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Новосибирске суд не стал менять меру пресечения бывшему чиновнику мэрии Виталию Витухину, обвиняемого в превышении должностных полномочий и находящемуся в СИЗО. Напомним, Витухин был задержан 3 июня, до этого он сообщил об уходе с поста главы департамента инвестиций.
По данным следствия, Витухин вместе с пока еще неустановленными коллегами из мэрии Новосибирска, добился передачи неким юридическим лицам земли и недвижимости на Заельцовском кладбище, ранее бывших в городской собственности.
Ущерб казне Новосибирска от этих действий составил чуть более 53 миллионов рублей.
Адвокат просил суд выпустить его подзащитного из следственного изолятора под залог, либо отправить его под домашний арест.