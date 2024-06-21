В Новосибирске оценили ущерб по делу главы департамента потребительского рынка

В Новосибирске суд не стал менять меру пресечения бывшему чиновнику мэрии Виталию Витухину, обвиняемого в превышении должностных полномочий и находящемуся в СИЗО. Напомним, Витухин был задержан 3 июня, до этого он сообщил об уходе с поста главы департамента инвестиций.