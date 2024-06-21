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Задержанного экс-сотрудника «Вектора» отправили в СИЗО в Новосибирске

Задержанного экс-сотрудника «Вектора» отправили в СИЗО в Новосибирске

21 июня 2024, 05:56
Фото: судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске в СИЗО отправлен бывший сотрудник центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Артем Кобзев, подозреваемый в мошенничестве и в получении взятки, следует из сообщения регионального судебного департамента.

Следователи полагают, мужчина мог нанести «Вектору» ущерб в шесть миллионов рублей.

Арестованный организовал схему, по которой подконтрольные ему ИП получали контракты на сбор и переработку медицинских отходов. На самом деле, этой работой занимались штатные сотрудники «Вектора».

Напомним, в четверг, 20 июня, Кобзев и его жена были задержаны по месту жительства. Супруга Кобзева принимала участие в схеме в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, мужчину подозревают в организации закупки по высоким ценам упаковки для медотходов, которую впоследствии использовали сотрудники центра.

В изоляторе Кобзев пробудет до 17 августа.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Сизо#Мошенничество#Взятка#Центр Вектор#Артем Кобзев
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