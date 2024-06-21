Задержанного экс-сотрудника «Вектора» отправили в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Следователи полагают, мужчина мог нанести «Вектору» ущерб в шесть миллионов рублей.
Арестованный организовал схему, по которой подконтрольные ему ИП получали контракты на сбор и переработку медицинских отходов. На самом деле, этой работой занимались штатные сотрудники «Вектора».
Напомним, в четверг, 20 июня, Кобзев и его жена были задержаны по месту жительства. Супруга Кобзева принимала участие в схеме в качестве индивидуального предпринимателя.
Кроме того, мужчину подозревают в организации закупки по высоким ценам упаковки для медотходов, которую впоследствии использовали сотрудники центра.
В изоляторе Кобзев пробудет до 17 августа.