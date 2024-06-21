Жители двух деревень Убинского района остались без воды в аномальную жару

Без питьевой воды остались более 200 человек, включая детей. В обеих деревнях отсутствует водоснабжение для 130 жилых домов, школы, учреждения культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Для решения проблемы организован подвоз воды трактором с бочкой, но этого объема недостаточно, особенно в условиях аномальной жары, когда температура поднимается до 35 градусов.