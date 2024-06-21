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Синоптики прогнозируют +36 градусов

Жители двух деревень Убинского района остались без воды в аномальную жару

21 июня 2024, 10:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Синоптики прогнозируют +36 градусов
В условиях аномальной жары более 200 человек в Новосибирской области лишены водоснабжения.

На территории Новогандичевского сельсовета Убинского района Новосибирской области вышла из строя водозаборная скважина, что оставило без водоснабжения жителей деревень Белолебяжий и Новогандичево. Проблемы с водой в Белолебяжьем начались 3 февраля 2024 года, а в Новогандичево — 10 июня.

Без питьевой воды остались более 200 человек, включая детей. В обеих деревнях отсутствует водоснабжение для 130 жилых домов, школы, учреждения культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Для решения проблемы организован подвоз воды трактором с бочкой, но этого объема недостаточно, особенно в условиях аномальной жары, когда температура поднимается до 35 градусов.

Местные жители вынуждены пользоваться колодезной водой, что небезопасно для здоровья. В региональном управлении МЧС подтвердили аварию и объявили режим повышенной готовности в пострадавших населенных пунктах. На заседании КЧС и ОПБ было решено произвести предварительный расчет средств для бурения новой скважины и подготовить предложение в правительство Новосибирской области о выделении необходимых финансов из резервного фонда.

Тем временем, синоптики предупреждают о скором возвращении аномальной жары в регион, с температурами, превышающими норму на 3-6 градусов. Температура воздуха может составить +36 градусов. Это делает ситуацию с водоснабжением еще более критической.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Убинский район#Жара#Водоснабжение
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