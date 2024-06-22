Актер Кологривый из Новосибирска провалил кастинг и закатил скандал

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В сети появился фрагмент интервью скандального актера, где он очень эмоционально рассказывает о пробах в проект «Полупановы». Его туда не взяли, якобы, по причине того, что у актера лицо не деревенское. В ответ Кологивый обвинил продюсеров проекта в непрофессионализме. Но все-таки попросил их пересмотреть результаты кастинга.
Любопытная деталь — в начале интервью сибиряк отчитывает съемочную группу за то, что ему не приготовили именное кресло.
И наверное, Кологривому вдвойне обидно, что его в сериал на ТНТ не взяли, а вот актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграет в нем одну из главных ролей. Первая серия проекта выйдет в эфир уже 24 июня.