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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Актер постоянно попадает в скандальные истории

Актер Кологривый из Новосибирска провалил кастинг и закатил скандал

22 июня 2024, 10:58
Фото: atas.info
Актер постоянно попадает в скандальные истории
Артиста не взяли в проект «Полупановы» из-за того, что он не похож на деревенского жителя.

В сети появился фрагмент интервью скандального актера, где он очень эмоционально рассказывает о пробах в проект «Полупановы». Его туда не взяли, якобы, по причине того, что у актера лицо не деревенское. В ответ Кологивый обвинил продюсеров проекта в непрофессионализме. Но все-таки попросил их пересмотреть результаты кастинга.

Первым делом актер возмутился, почему его усадили на стул без таблички с его именем

Любопытная деталь — в начале интервью сибиряк отчитывает съемочную группу за то, что ему не приготовили именное кресло.

И наверное, Кологривому вдвойне обидно, что его в сериал на ТНТ не взяли, а вот актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграет в нем одну из главных ролей. Первая серия проекта выйдет в эфир уже 24 июня.

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