Актер Кологривый из Новосибирска провалил кастинг и закатил скандал

В сети появился фрагмент интервью скандального актера, где он очень эмоционально рассказывает о пробах в проект «Полупановы». Его туда не взяли, якобы, по причине того, что у актера лицо не деревенское. В ответ Кологивый обвинил продюсеров проекта в непрофессионализме. Но все-таки попросил их пересмотреть результаты кастинга.