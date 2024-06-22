Дорожных рабочих срочно ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Во все районы города срочно требуются дорожные рабочие, зарплата, в зависимости от навыков и выработки, составит от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам гарантируют полный социальный пакет и удобный график работы.
Набор рабочих объявлен после заявления мэра Максима Кудрявцева о том, что в городе будут сформированы специальные бригады для ручной уборки тротуаров и участков проезжей части, которые недоступны для механизированной очистки. Предполагается, что в полную силу такие бригады начнут работать в конце лета.
Ранее глава муниципалитета говорил, что грязь на городских улицах его настолько удручает, что он сам готов взять в руки лопату и заняться наведением порядка.