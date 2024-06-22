Дорожных рабочих срочно ищут в Новосибирске

Набор рабочих объявлен после заявления мэра Максима Кудрявцева о том, что в городе будут сформированы специальные бригады для ручной уборки тротуаров и участков проезжей части, которые недоступны для механизированной очистки. Предполагается, что в полную силу такие бригады начнут работать в конце лета.