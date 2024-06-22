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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В городе формируют бригады для ручной уборки улиц

Дорожных рабочих срочно ищут в Новосибирске

22 июня 2024, 03:54
Фото: 1MI
В городе формируют бригады для ручной уборки улиц
Новым сотрудникам дорожной отрасли готовы платить до 70 тысяч рублей в месяц, сообщили в мэрии.

Во все районы города срочно требуются дорожные рабочие, зарплата, в зависимости от навыков и выработки, составит от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам гарантируют полный социальный пакет и удобный график работы.

Набор рабочих объявлен после заявления мэра Максима Кудрявцева о том, что в городе будут сформированы специальные бригады для ручной уборки тротуаров и участков проезжей части, которые недоступны для механизированной очистки. Предполагается, что в полную силу такие бригады начнут работать в конце лета.

Ранее глава муниципалитета говорил, что грязь на городских улицах его настолько удручает, что он сам готов взять в руки лопату и заняться наведением порядка.

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#Новосибирск#Дороги#Мусор#Уборка#Рабочие
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