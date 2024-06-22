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Так дом на Никитина выглядел в декабре прошлого года

Два многоквартирных дома снесут в Новосибирске

22 июня 2024, 03:30
Фото: 2GIS
Так дом на Никитина выглядел в декабре прошлого года
Мэрия ищет подрядчика для демонтажа ветхих двухэтажных строений, следует из информации на сайте госзакупок.

Исполнителя работ по демонтажу двух жилых домов, признанных аварийными, ищут власти Новосибирска. Одно здание расположено в Калининском районе, по адресу улица Объединения, 26. Это деревянный двухэтажный барак, построенный в 1951 году. Здание расселено, в апреле этого года в нем вспыхнул пожар.

Второй дом находится в Октябрьском районе, на Никитина, 154 — двухподъездный двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1957 году. Жильцов в нем так же нет.

Как сказано в конкурсной документации, снос аварийных строений необходимо выполнить методом обрушения. Победитель электронного аукциона должен будет вывести обломки, засыпать возможный котлован и выровнять поверхность на месте снесенных строений.

Начальная стоимость контракта превышает 1,6 млн рублей.

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#Новосибирск#Госзакупки#Ветхое жилье#Снос#Бараки
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