Два многоквартирных дома снесут в Новосибирске

Исполнителя работ по демонтажу двух жилых домов, признанных аварийными, ищут власти Новосибирска. Одно здание расположено в Калининском районе, по адресу улица Объединения, 26. Это деревянный двухэтажный барак, построенный в 1951 году. Здание расселено, в апреле этого года в нем вспыхнул пожар.