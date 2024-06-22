Два многоквартирных дома снесут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Исполнителя работ по демонтажу двух жилых домов, признанных аварийными, ищут власти Новосибирска. Одно здание расположено в Калининском районе, по адресу улица Объединения, 26. Это деревянный двухэтажный барак, построенный в 1951 году. Здание расселено, в апреле этого года в нем вспыхнул пожар.
Второй дом находится в Октябрьском районе, на Никитина, 154 — двухподъездный двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1957 году. Жильцов в нем так же нет.
Как сказано в конкурсной документации, снос аварийных строений необходимо выполнить методом обрушения. Победитель электронного аукциона должен будет вывести обломки, засыпать возможный котлован и выровнять поверхность на месте снесенных строений.
Начальная стоимость контракта превышает 1,6 млн рублей.