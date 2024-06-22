Кроваво-красной станет телебашня в Новосибирске в День памяти и скорби

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В день начала Великой Отечественной войны, с 22:30 до 23:00, ретрансляционная телевышка на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска будет подсвечена красными лампами. На медиаэкране, который установлен на высоте 140 метров, будут транслировать изображения памятных символов и напоминание о трагической дате в истории нашей страны.
Первый раз разноцветную подсветку телевышки включили в Дент знаний в прошлом году. Тогда представители российской телерадиовещательной сети заявили, что будут включать освещение по выходным и государственным праздникам, сообщают «Вести-Новосибирск».