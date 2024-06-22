Кроваво-красной станет телебашня в Новосибирске в День памяти и скорби

В день начала Великой Отечественной войны, с 22:30 до 23:00, ретрансляционная телевышка на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска будет подсвечена красными лампами. На медиаэкране, который установлен на высоте 140 метров, будут транслировать изображения памятных символов и напоминание о трагической дате в истории нашей страны.