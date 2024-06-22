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Published Сегодня, 02:27

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Updated Сегодня, 02:29

Церковь не рекоммендует посещать погосты на Троицу

Можно ли посещать кладбища на Троицу: мнение новосибирского священника

22 июня 2024, 02:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Церковь не рекоммендует посещать погосты на Троицу
Церковь не рекомендует ходить на погост во время одного из главных православных праздников, говорит священник из Каинской епархии.

По мнению протоиерея Дмитрия Бабкина, могилы усопших нужно проведывать не в день Троицы, а накануне. В сам же церковный праздник необходимо помолиться в храме, исповедаться и принять причастие.

Священнослужитель обращает внимание на название дня, предшествующего Троице — «троицкая вселенская родительская суббота». Именно тогда нужно поминать ушедших из этого мира, сказал священник.

Ранее мы рассказывали о том, какие дополнительные маршруты общественного транспорта до новосибирских кладбищ будут запущены 22 и 23 июня.

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#Новосибирск#Церковь#Кладбище#Молитва#Троица
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