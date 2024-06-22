Можно ли посещать кладбища на Троицу: мнение новосибирского священника

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
По мнению протоиерея Дмитрия Бабкина, могилы усопших нужно проведывать не в день Троицы, а накануне. В сам же церковный праздник необходимо помолиться в храме, исповедаться и принять причастие.
Священнослужитель обращает внимание на название дня, предшествующего Троице — «троицкая вселенская родительская суббота». Именно тогда нужно поминать ушедших из этого мира, сказал священник.
Ранее мы рассказывали о том, какие дополнительные маршруты общественного транспорта до новосибирских кладбищ будут запущены 22 и 23 июня.