Новосибирскстат: средняя зарплата в городе приближается к 80 тысячам рублей

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в городе по итогам 2023 года составила 78 755 рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 66 996 рублей. В качестве причин роста денежных начислений эксперты называют рост деловой активности и инвестиций на фоне дефицита специалистов.
Однако реальный размер зарплат новосибирцев ниже, и судя по предложениям рекрутинговых сайтов, лежит в пределах 45-50 тысяч рублей, пишет издание РБК-Новосибирск.