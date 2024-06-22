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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Реальный размер заработка ниже, считают специалисты

Новосибирскстат: средняя зарплата в городе приближается к 80 тысячам рублей

22 июня 2024, 04:27
Фото: 1MI
Реальный размер заработка ниже, считают специалисты
Величина усредненной заработной платы в Новосибирске за год выросла почти на 18%, сообщили в статистическом ведомстве

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в городе по итогам 2023 года составила 78 755 рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 66 996 рублей. В качестве причин роста денежных начислений эксперты называют рост деловой активности и инвестиций на фоне дефицита специалистов.

Однако реальный размер зарплат новосибирцев ниже, и судя по предложениям рекрутинговых сайтов, лежит в пределах 45-50 тысяч рублей, пишет издание РБК-Новосибирск.

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#Новосибирск#Цены#Статистика#Зарплата#Рост
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