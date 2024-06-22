Новосибирскстат: средняя зарплата в городе приближается к 80 тысячам рублей

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в городе по итогам 2023 года составила 78 755 рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 66 996 рублей. В качестве причин роста денежных начислений эксперты называют рост деловой активности и инвестиций на фоне дефицита специалистов.