Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний

Активисты призывают жителей Новосибирска писать обращения депутатам горсовета с просьбой не голосовать за изменения в Генплан и правила землепользования и застройки, которые предполагают перевод всей территории Бугринского пойменного леса в зону лесов и отдыха Р-2. Соответствующее решение власти приняли в обход процедуры общественных обсуждений, опираясь на постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, принятое в феврале текущего года. Документ разрешает в ряде случаев принимать решение о перезонировании территорий без учета мнения граждан.