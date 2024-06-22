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Горожане требуют придать зеленой зоне статус городского леса

Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний

22 июня 2024, 05:48
Фото: 1MI
Горожане требуют придать зеленой зоне статус городского леса
В городе разворачивается кампания в защиту крупной зеленой зоны на берегу Оби.

Активисты призывают жителей Новосибирска писать обращения депутатам горсовета с просьбой не голосовать за изменения в Генплан и правила землепользования и застройки, которые предполагают перевод всей территории Бугринского пойменного леса в зону лесов и отдыха Р-2. Соответствующее решение власти приняли в обход процедуры общественных обсуждений, опираясь на постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, принятое в феврале текущего года. Документ разрешает в ряде случаев принимать решение о перезонировании территорий без учета мнения граждан.

Местные жители, выступающие за сохранение леса, возмущены, что чиновники намерены внести изменения в документацию, проигнорировав петицию, которая набрала около 8 тысяч подписей. Люди требуют перевести эту территорию в зону Р-1 с присвоением статуса городского леса. Власти, в свою очередь, намерены создать здесь развлекательный парк с с возведением большого количества объектов, включая вертолетную площадку.

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«Безусловно, процедура общественного обсуждения необходима, чтобы были выслушаны и приняты во внимание все точки зрения. И на основании этого уже было принято взвешенное и обоснованное решение. Сейчас же позиция жителей остается в тени», — говорит глава общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Между тем, Нелидов в разговоре с редакцией Atas.Info высказал определенный скепсис в отношении того, что даже придание статуса городского леса, который запрещает любые вырубки и строительство, сможет защитить Бугринский лес от посягательств коммерсантов.

«Как мы недавно убедились, этот статус — далеко не охранная грамота», — констатирует общественник.

Речь идет о принятом решении вырубить часть леса на улице Бардина, за ЛДС «Сибирь». Горсовет проголосовал за это под предлогом реализации «социального масштабного инвестиционного проекта». В реальности речь идет о коммерческом жилом строительстве, считают независимые депутаты.

Вопрос о перезонировании Бугринского леса будет рассмотрен на внеочередной сессии горсовета в начале июля.

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