Новосибирцы возмущены планами продления улицы Кирова через Инюшенский бор

Не так давно уже вспыхивал скандал вокруг благоустройства Инюшенского бора. Планы мэрии по благоустройству леса не устроили местных жителей. Основная претензия заключалась в том, что проект предусматривал прокладку сети дорожек, обустройство освещения, установку скамеек и т. д. Подобное вмешательство в природу нанесло бы серьезный ущерб реликтовому лесу.