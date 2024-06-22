Новосибирцы возмущены планами продления улицы Кирова через Инюшенский бор

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:36
Жители Октябрьского района начали сбор подписей к властям города с требованием отказаться от намерений уничтожить часть Инюшенского бора. Сотни деревьев будут вырублены ради продления улицы Кирова до Ключ-Камышенского плато.
«Чтобы не допустить распила нашей природы и уничтожения легких Новосибирска, сегодня будем вместе с волонтерами собирать подписи на Выборной. Требования к власти простые: отказаться от любых проектов, подразумевающих сокращение площади городского леса „Инюшенский бор“ и исполнение указа президента РФ от 7 мая 2024 года № 309», — сообщил гражданский активист Андрей Сугаков.
О необходимости такой дороги в мэрии начали говорить в 2023 года. Она должна обеспечить прямой доступ к земельному участку, на котором компания «Первый строительный фонд» собирается возведение жилого квартала класса «комфорт».
Компания принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Майису Мамедову, входящему в список самых богатых застройщиков региона.
Ранее мы рассказывали о том, как структуре Мамедова не дали застроить зеленую зону на берегу Оби в Первомайском районе.
Не так давно уже вспыхивал скандал вокруг благоустройства Инюшенского бора. Планы мэрии по благоустройству леса не устроили местных жителей. Основная претензия заключалась в том, что проект предусматривал прокладку сети дорожек, обустройство освещения, установку скамеек и т. д. Подобное вмешательство в природу нанесло бы серьезный ущерб реликтовому лесу.
В результате мэрия была вынуждена даже запустить опрос, максимальное число голосов горожан в котором набрал пункт о том, что никакое благоустройство лесному массиву не нужно.