atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Реализация этих планов приведет к нарушению экологического баланса, считают местные жители

Новосибирцы возмущены планами продления улицы Кирова через Инюшенский бор

22 июня 2024, 09:33
Фото: vk.com/my_oktyabrsky
Реализация этих планов приведет к нарушению экологического баланса, считают местные жители
Дорога должна вести в микрорайон, который собирается строить депутат-миллионер.

Жители Октябрьского района начали сбор подписей к властям города с требованием отказаться от намерений уничтожить часть Инюшенского бора. Сотни деревьев будут вырублены ради продления улицы Кирова до Ключ-Камышенского плато.

«Чтобы не допустить распила нашей природы и уничтожения легких Новосибирска, сегодня будем вместе с волонтерами собирать подписи на Выборной. Требования к власти простые: отказаться от любых проектов, подразумевающих сокращение площади городского леса „Инюшенский бор“ и исполнение указа президента РФ от 7 мая 2024 года № 309», — сообщил гражданский активист Андрей Сугаков.

О необходимости такой дороги в мэрии начали говорить в 2023 года. Она должна обеспечить прямой доступ к земельному участку, на котором компания «Первый строительный фонд» собирается возведение жилого квартала класса «комфорт».

Компания принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Майису Мамедову, входящему в список самых богатых застройщиков региона.

Ранее мы рассказывали о том, как структуре Мамедова не дали застроить зеленую зону на берегу Оби в Первомайском районе.

Не так давно уже вспыхивал скандал вокруг благоустройства Инюшенского бора. Планы мэрии по благоустройству леса не устроили местных жителей. Основная претензия заключалась в том, что проект предусматривал прокладку сети дорожек, обустройство освещения, установку скамеек и т. д. Подобное вмешательство в природу нанесло бы серьезный ущерб реликтовому лесу.

В результате мэрия была вынуждена даже запустить опрос, максимальное число голосов горожан в котором набрал пункт о том, что никакое благоустройство лесному массиву не нужно.

Читайте также:
Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушанийНовостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в НовосибирскеВ защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске
#Новосибирск#Застройка#Дорога#Лес#Вырубка#Инюшенский бор
Подпишитесь
Новосибирцы против изменения статуса Бугринского леса без публичных слушаний
Сегодня, 05:48
Дорожных рабочих срочно ищут в Новосибирске
Сегодня, 03:54
Кроваво-красной станет телебашня в Новосибирске в День памяти и скорби
Сегодня, 02:48
Дневную жару до +36 градусов обещают на выходных в Новосибирске
Вчера, 13:15
В ДНР прооперировали раненого при атаке дрона чиновника из Новосибирска
Вчера, 10:48
Любитель вейпа из Новосибирска чуть не истек кровью
Вчера, 10:48