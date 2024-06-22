Огромное изображение космонавта Кикиной появится на стене дома в Новосибирске

Строительство реплики исторического здания, в котором жил Юрий Кондратюк, должно быть завершено до конца текущего года. Оригинальное строение, имевшее статус объекта культурного наследия, было снесено в 2023 году. Мэрия объяснила такое решение ветхостью конструкций дома. На этом месте идет строительство здания-копии, для этого был выделен 191 млн рублей по нацпроекту «Культура».