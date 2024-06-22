Огромное изображение космонавта Кикиной появится на стене дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Мэрия Новосибирска объявила конкурс на лучший эскиз двух граффити с изображениями первой новосибирской женщины-космонавта Анны Кикиной и основоположника космических полетов Юрия Кондратюка. Итоги творческого конкурса подведут 6 августа. А 27 августа, в день рождения Кикиной, художники начнут расписывать стены зданий, примыкающих к музею Кондратюка на Советской, 24.
О старте конкурса сообщила начальник городского управления культуры Ирина Соловьева в интервью изданию СибФМ.
Строительство реплики исторического здания, в котором жил Юрий Кондратюк, должно быть завершено до конца текущего года. Оригинальное строение, имевшее статус объекта культурного наследия, было снесено в 2023 году. Мэрия объяснила такое решение ветхостью конструкций дома. На этом месте идет строительство здания-копии, для этого был выделен 191 млн рублей по нацпроекту «Культура».
Однако активисты посчитали уничтожение памятника, о содержании которого в подобающем состоянии муниципалитет был обязан заботиться, нарушением федерального закона. Весной этого года Следственный комитет начал проверку действий мэрии в отношении здания.