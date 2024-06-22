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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Прощание с ученым пройдет перед старым корпусом НГУ

Выдающий физик Илья Гинзбург скончался в Новосибирске

22 июня 2024, 06:08
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Прощание с ученым пройдет перед старым корпусом НГУ
Ученый совмещал научную деятельность и преподавание в университете.

В новосибирском Академгородке ушел из жизни знаменитый ученый, доктор-физико-математических наук Илья Гинзбург. Будущий исследователь мирового масштаба приехал в Сибирь из Москвы на начальном этапе становления Академгородка и стоял у истоков организации отдела теоретический физики в Институте математики СО АН СССР.

С 1961 года Гинзбург преподавал на физическом факультете Новосибирского государственного университета, занимал должность профессора кафедры теоретической физики.

Прощание с выдающимся специалистом в области элементарных частиц пройдет в воскресенье, 23 июня, в 14-30 перед старым корпусом НГУ, сообщается в паблике «Сообщество Академгородка».

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