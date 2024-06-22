Выдающий физик Илья Гинзбург скончался в Новосибирске

В новосибирском Академгородке ушел из жизни знаменитый ученый, доктор-физико-математических наук Илья Гинзбург. Будущий исследователь мирового масштаба приехал в Сибирь из Москвы на начальном этапе становления Академгородка и стоял у истоков организации отдела теоретический физики в Институте математики СО АН СССР.