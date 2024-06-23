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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Народный избранник стал банкротом

Банкротом признан депутат новосибирского Заксобрания

23 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI
Народный избранник стал банкротом
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области признан неплатежеспособным, о чем сообщается на сайте Арбитражного суда.

Процедура банкротства была начата в отношении представителя Законодательного Собрания Александра Аверкина. Суд признал его банкротом и теперь задолженности будут реструктурированы. Решение было вынесено по иску компании ООО «Арес Групп», занимающейся продажей строительных материалов. Депутат должен данной фирме 8,2 млн рублей.

Согласно данным суда, компания ООО «ПрогрессСтройГрупп», к которой имеет отношение Александр Аверкин, заключила договор на поставку отделочных материалов у компании «Арес Групп» в сентябре 2021 года. Тем не менее, «ПрогрессСтройГрупп» не выполнила свои обязательства. Теперь деньги намерены отсудить.

Александр Аверкин стал депутатом Законодательного Собрания в 2020 году, выдвигаясь от партии «Партия пенсионеров». Он является заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, а также членом комиссии по сотрудничеству с правоохранительными органами и борьбе с коррупцией.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Депутат#Законодательное собрание#Долги
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