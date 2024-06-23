Банкротом признан депутат новосибирского Заксобрания

Александр Аверкин стал депутатом Законодательного Собрания в 2020 году, выдвигаясь от партии «Партия пенсионеров». Он является заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, а также членом комиссии по сотрудничеству с правоохранительными органами и борьбе с коррупцией.