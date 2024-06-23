Банкротом признан депутат новосибирского Заксобрания

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Процедура банкротства была начата в отношении представителя Законодательного Собрания Александра Аверкина. Суд признал его банкротом и теперь задолженности будут реструктурированы. Решение было вынесено по иску компании ООО «Арес Групп», занимающейся продажей строительных материалов. Депутат должен данной фирме 8,2 млн рублей.
Согласно данным суда, компания ООО «ПрогрессСтройГрупп», к которой имеет отношение Александр Аверкин, заключила договор на поставку отделочных материалов у компании «Арес Групп» в сентябре 2021 года. Тем не менее, «ПрогрессСтройГрупп» не выполнила свои обязательства. Теперь деньги намерены отсудить.
Александр Аверкин стал депутатом Законодательного Собрания в 2020 году, выдвигаясь от партии «Партия пенсионеров». Он является заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, а также членом комиссии по сотрудничеству с правоохранительными органами и борьбе с коррупцией.