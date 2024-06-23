Беременную женщину изнасиловали новосибирцы — она потеряла ребенка

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
Со слов пострадавшей, все произошло еще два года назад. В тот злополучный день она шла по улице Кубовой. Насильники якобы поджидали ее возле подъезда недостроенного дома, затем затащили женщину в техническое помещение и там совершали злодеяния. Сибирячка носила под сердцем ребенка.
Злоумышленники, в лице трех мужчин, якобы совершали насильственные действия, а после прижигали ей кожу зажигалкой, в результате чего женщина потеряла сознание. В ВК-группе АСТ-54 женщина заявила, что насильники сбежали, подумав, что она умерла. Как именно ее нашли и помогли увезти в больницу, неизвестно, однако сибирячка заявляет о потере ребенка.
Добиться наказания для злоумышленников ей удалось. Вот только сейчас они все умерли по разным причинам. Рассказала об этой истории женщина не просто так. Спустя два года ее продолжают терроризировать жены тех самых осужденных. Они пишут ей гневные сообщения, поэтому она придала огласку данной истории. Как уточнили в ГУ МВД, данная информация, опубликованная в соцсетях, в настоящий момент проверяется.