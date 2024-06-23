Беременную женщину изнасиловали новосибирцы — она потеряла ребенка

Добиться наказания для злоумышленников ей удалось. Вот только сейчас они все умерли по разным причинам. Рассказала об этой истории женщина не просто так. Спустя два года ее продолжают терроризировать жены тех самых осужденных. Они пишут ей гневные сообщения, поэтому она придала огласку данной истории. Как уточнили в ГУ МВД, данная информация, опубликованная в соцсетях, в настоящий момент проверяется.