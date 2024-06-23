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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Что новосибирцы брали больше всего

Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары

23 июня 2024, 10:44
Фото: atas.info
Что новосибирцы брали больше всего

Популярные товары у новосибирцев назвали маркетплейсы

Стало известно, какие товары пользуются спросом у жителей Новосибирска, которые они покупают через интернет.

Онлайн-продажи выросли в Новосибирской области на 41%, такие данные приводит маркетплейс Wildberries за первый квартал текущего года.

Покупатели больше всего скупали футболки, кремы и нижнее белье. Весной спросом пользовались платья, носки, книги, джинсы, сумки, шампуни, пишет РБК Новосибирск.

Более того, новосибирцы тратили деньги на чехлы для телефонов, кроссовки, брюки, семена и топы. Маркетплейс не уточняет конкретную сумму расходов.

Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Покупки#Маркетплейс#Товары
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