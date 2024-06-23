Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Онлайн-продажи выросли в Новосибирской области на 41%, такие данные приводит маркетплейс Wildberries за первый квартал текущего года.
Покупатели больше всего скупали футболки, кремы и нижнее белье. Весной спросом пользовались платья, носки, книги, джинсы, сумки, шампуни, пишет РБК Новосибирск.
Более того, новосибирцы тратили деньги на чехлы для телефонов, кроссовки, брюки, семена и топы. Маркетплейс не уточняет конкретную сумму расходов.