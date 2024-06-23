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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 02:54

Мальчик погиб

Годовалый ребенок разбился, выпав из окна в Новосибирской области

23 июня 2024, 02:52
Фото: atas.info
Мальчик погиб
В одном из районов Новосибирской области случилась трагедия с маленьким ребенком, который погиб: информацию подтвердили в Следкоме.

Инцидент случился 22 июня в Карасуке. Годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа.

Информация об этом начала распространяться по соцсетям. На место были вызваны полицейские и бригада скорой помощи, которая лишь констатировала смерть.

Как уточнили в управлении СКР, трагедия действительно произошла в этом городе. При каких обстоятельствах все случилось, неизвестно. Возбуждено дело, будут установлены все причины.

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