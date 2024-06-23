Квартиру с видом на Обь продают в центре Новосибирска за 25 млн

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Дом, где продается квартира, находится на улице Фабричной. В квартире три комнаты. Жилплощадь достигает 84 «квадрата». Из окна видна река Обь и Димитровский мост, а с другой стороны вид на двор.
Как рассказал продавец, до продажи в квартире никто не проживал. Она подходит для проживания семьи. Внутри есть кухня, совмещенная с гостиной, спальня, детская, два туалета и гардеробная комната.
Владелец сделал ремонт по дизайн-проекту. Будущему хозяину достанется и бытовая техника с мебелью. Общая стоимость такой недвижимости — 25,2 млн рублей.