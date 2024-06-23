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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Квартира стоит 25 млн

Квартиру с видом на Обь продают в центре Новосибирска за 25 млн

23 июня 2024, 05:52
Фото: 1MI
Квартира стоит 25 млн
В центре Новосибирска выставили на продажу квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Дом, где продается квартира, находится на улице Фабричной. В квартире три комнаты. Жилплощадь достигает 84 «квадрата». Из окна видна река Обь и Димитровский мост, а с другой стороны вид на двор.

Как рассказал продавец, до продажи в квартире никто не проживал. Она подходит для проживания семьи. Внутри есть кухня, совмещенная с гостиной, спальня, детская, два туалета и гардеробная комната.

Владелец сделал ремонт по дизайн-проекту. Будущему хозяину достанется и бытовая техника с мебелью. Общая стоимость такой недвижимости — 25,2 млн рублей.

Фото: n1.ru.
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