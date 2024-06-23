Неустойку за вовремя недостроенную поликлинику №7 требует новосибирский Минздрав

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Речь идет о поликлинике №7 на улице Пролетарской, которую строит «Седьмая концессионная компания». Были сорваны все сроки возведения, которые устанавливались в рамках концессионного соглашения (более чем на год).
Минздрав запросил 13,4 млн рублей. Спор будет решаться в Арбитражном суде, пишет РБК-Новосибирск.
Отметим, что поликлинику достроили весной текущего года. Объект уже готовят к приему пациентов. Теперь в рамках ГЧП концессионеру предстоит достроить еще шесть лечебных учреждений в Новосибирске.