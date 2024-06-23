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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 09:47

Поликлинику достроили в 2024 году

Неустойку за вовремя недостроенную поликлинику №7 требует новосибирский Минздрав

23 июня 2024, 08:45
Фото: t.me/vis_group
Поликлинику достроили в 2024 году
Министерство здравоохранения региона добивается от концессионера неустойку за вовремя недостроенную поликлинику.

Речь идет о поликлинике №7 на улице Пролетарской, которую строит «Седьмая концессионная компания». Были сорваны все сроки возведения, которые устанавливались в рамках концессионного соглашения (более чем на год).

Минздрав запросил 13,4 млн рублей. Спор будет решаться в Арбитражном суде, пишет РБК-Новосибирск.

Отметим, что поликлинику достроили весной текущего года. Объект уже готовят к приему пациентов. Теперь в рамках ГЧП концессионеру предстоит достроить еще шесть лечебных учреждений в Новосибирске.

Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Минздрав#Концессия#Неустойка
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