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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Что подешевело в мае

Яйца, помидоры и огурцы стали дешевле в Новосибирске

23 июня 2024, 14:32
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Что подешевело в мае
В Новосибирске снизились цены на многие продукты, сообщает Новосибирскстат.

Цены сравнили в мае текущего года. Так, фиксируется, что в Новосибирске и области существенно снизилась стоимость на аграрную продукцию.

Больше всего подешевели сезонные фрукты и овощи. Овощи и фрукты теперь стоят на 9,9%. Яйца стали дешевле на 10,6%. Мясо также подешевело, но не так весомо: на 0,7%.

Как ранее сообщали аналитики, заметно в 2024 году подорожала баранина. Килограмм мяса стоит 625 рублей (на 95 рублей дороже). Говядина тоже выросла в цене на 36 рублей (цена за кг 558 рублей). А вот курица подешевела с 240 до 231 рубля.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Продукты#Еда
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