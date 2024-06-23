Яйца, помидоры и огурцы стали дешевле в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Цены сравнили в мае текущего года. Так, фиксируется, что в Новосибирске и области существенно снизилась стоимость на аграрную продукцию.
Больше всего подешевели сезонные фрукты и овощи. Овощи и фрукты теперь стоят на 9,9%. Яйца стали дешевле на 10,6%. Мясо также подешевело, но не так весомо: на 0,7%.
Как ранее сообщали аналитики, заметно в 2024 году подорожала баранина. Килограмм мяса стоит 625 рублей (на 95 рублей дороже). Говядина тоже выросла в цене на 36 рублей (цена за кг 558 рублей). А вот курица подешевела с 240 до 231 рубля.