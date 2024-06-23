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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Салюта не будет

Запускать салют на День города отказались в Новосибирске

23 июня 2024, 04:22
Фото: из телеграм-канала Анатолия Локтя
Салюта не будет
В Новосибирске отменили салют, который планировали запускать на День города, о чем сообщила начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева.

Сибиряки не увидят в конце празднования Дня города красочный салют. Его планировали запускать на 131-летнюю годовщину Новосибирска.

Причиной отмены стала геополитическая ситуация. Проводить запуск посчитали нецелесообразным в период СВО, пишет Сиб.фм. Последний раз салют организовывали на 9 Мая.

Также ранее стало известно, что мэрия не будет делать улицу Ленина пешеходной на время праздника, что очень расстроило горожан.

В праздник будут организованы различные мероприятия в парках и скверах, в том числе концерты. День города планируется на два дня, 29 и 30 июня.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#День города#Салют#Отмена
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