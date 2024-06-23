Запускать салют на День города отказались в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Сибиряки не увидят в конце празднования Дня города красочный салют. Его планировали запускать на 131-летнюю годовщину Новосибирска.
Причиной отмены стала геополитическая ситуация. Проводить запуск посчитали нецелесообразным в период СВО, пишет Сиб.фм. Последний раз салют организовывали на 9 Мая.
Также ранее стало известно, что мэрия не будет делать улицу Ленина пешеходной на время праздника, что очень расстроило горожан.
В праздник будут организованы различные мероприятия в парках и скверах, в том числе концерты. День города планируется на два дня, 29 и 30 июня.