11 кг корейских таблеток пытался ввести в Новосибирск пассажир из Узбекистана

Пассажир при прохождении контроля выбрал «зеленый коридор», не задекларировав товар. При себе у прилетевшего из Ташкента мужчины было 1,2 тысячи таблеток общим весом 11 килограммов. Необходимых документов на лекарственные препараты при себе у пассажира не оказалось.