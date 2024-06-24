11 кг корейских таблеток пытался ввести в Новосибирск пассажир из Узбекистана

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Пассажир при прохождении контроля выбрал «зеленый коридор», не задекларировав товар. При себе у прилетевшего из Ташкента мужчины было 1,2 тысячи таблеток общим весом 11 килограммов. Необходимых документов на лекарственные препараты при себе у пассажира не оказалось.
Таблетки изъяли, решение по ним вынесет суд. По ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ нарушителю грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости изъятых товаров. Также суд может принять решение об их конфискации.