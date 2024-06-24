atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

11 кг корейских таблеток пытался ввести в Новосибирск пассажир из Узбекистана

11 кг корейских таблеток пытался ввести в Новосибирск пассажир из Узбекистана

24 июня 2024, 05:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Таможенники в аэропорту Толмачево пресекли попытку ввоза большой партии таблеток корейского производства, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Пассажир при прохождении контроля выбрал «зеленый коридор», не задекларировав товар. При себе у прилетевшего из Ташкента мужчины было 1,2 тысячи таблеток общим весом 11 килограммов. Необходимых документов на лекарственные препараты при себе у пассажира не оказалось.

Таблетки изъяли, решение по ним вынесет суд. По ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ нарушителю грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости изъятых товаров. Также суд может принять решение об их конфискации.

Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробностиВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июнеНового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска
#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Таможня
Подпишитесь
Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Сегодня, 04:16
Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область
Сегодня, 02:54
На 10 млн оштрафовали проектировщика новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске
Сегодня, 02:32
Женщина чудом выжила под колесами электрички в Новосибирской области
Сегодня, 02:12
Горе-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под Новосибирском
Сегодня, 01:52
4,3 млн готова потратить мэрия для доставки газетных киосков из Москвы в Новосибирск
Сегодня, 01:34