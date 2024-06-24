14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза затронул новосибирскую компанию

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Накануне страны, входящие в состав Евросоюза, одобрили введение очередного ограничительного пакета санкций. Он стал 14-м с момента резкого ухудшения межгосударственных взаимоотношений. новые ограничения коснулись компании из Новосибирска.
ООО «Нефтегазпромстрой» специализируется на проведении строительно-монтажных работ. Преимущественно вся деятельность специалистов осуществляется на объектах, которые входят в нефтегазовый, а также энергетический промышленный комплекс.
Всего же санкционный пакет ЕС включает 116 как физических, так и юридических лиц. Для всех установлены ограничения по торговле, а также осуществлению иной деятельности на территории стран-участниц санкционного сговора против РФ.