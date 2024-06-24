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Завод

14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза затронул новосибирскую компанию

24 июня 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Завод
Компания из Новосибирска, попавшая в санкционный список, занимается строительством и монтажными работами, следует из открытых данных.

Накануне страны, входящие в состав Евросоюза, одобрили введение очередного ограничительного пакета санкций. Он стал 14-м с момента резкого ухудшения межгосударственных взаимоотношений. новые ограничения коснулись компании из Новосибирска.

ООО «Нефтегазпромстрой» специализируется на проведении строительно-монтажных работ. Преимущественно вся деятельность специалистов осуществляется на объектах, которые входят в нефтегазовый, а также энергетический промышленный комплекс.

Всего же санкционный пакет ЕС включает 116 как физических, так и юридических лиц. Для всех установлены ограничения по торговле, а также осуществлению иной деятельности на территории стран-участниц санкционного сговора против РФ.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Строительство#Россия#Санкции#Ограничения#Компания
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