4,3 млн готова потратить мэрия для доставки газетных киосков из Москвы в Новосибирск

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
Киоски, где будут продавать печатную продукцию, находятся в Московской области. Всего их 18 штук.
Сейчас мэрия ищет подрядчика, который сможет организовать их перевозку. За работы готовы заплатить 4,3 млн рублей.
Доставить киоски важно до 20 июля, поэтому подрядчика определят в конце июня. Важным условием является перевозка этих киосков на больших автомобилях, где могут поместиться хотя бы девять павильонов.