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Киоски привезут из Москвы

4,3 млн готова потратить мэрия для доставки газетных киосков из Москвы в Новосибирск

24 июня 2024, 01:34
Фото: 1MI
Киоски привезут из Москвы

4,3 млн потратит мэрия для доставки газетных киосков из Москвы в Новосибирск

В Новосибирск собрались привезти почти 20 киосков, мэрия объявила поиск подрядчика на сайте госзакупок.

Киоски, где будут продавать печатную продукцию, находятся в Московской области. Всего их 18 штук.

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который сможет организовать их перевозку. За работы готовы заплатить 4,3 млн рублей.

Доставить киоски важно до 20 июля, поэтому подрядчика определят в конце июня. Важным условием является перевозка этих киосков на больших автомобилях, где могут поместиться хотя бы девять павильонов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Госзакупки#Киоск#Подрядчик#Доставка
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