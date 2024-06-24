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40 мигрантов-нелегалов вывезли за неделю из Новосибирской области

40 мигрантов-нелегалов вывезли за неделю из Новосибирской области

24 июня 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney
Выдворению подверглись 38 из них, еще двоих депортировали, рассказал на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрей Кульков.

В данный момент все 40 нелегалов покинули пределы РФ. Помимо этого руководитель регионального ГУ МВД сообщил, что за неделю зарегистрировано почти 500 преступлений, более половины которых составили кражи. Каждое третье преступление было совершено с использованием IT-технологий (почти 200). Зарегистрировано 10 нарушений законодательства о незаконном обороте наркотиков.

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 43 ДТП с двумя взрослыми погибшими. 55 участников дорожных аварий травмированы.

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Чем отличаются выдворение и депортация

Выдворение и депортация буквально означают одно и то же, но по факту — это разные понятия. Так, иностранцев выдворяют из страны за нарушение российских законов. Депортируют мигрантов за нарушение правил пребывания на территории страны.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Нелегалы#МВД#Депортация
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