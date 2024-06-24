40 мигрантов-нелегалов вывезли за неделю из Новосибирской области

В данный момент все 40 нелегалов покинули пределы РФ. Помимо этого руководитель регионального ГУ МВД сообщил, что за неделю зарегистрировано почти 500 преступлений, более половины которых составили кражи. Каждое третье преступление было совершено с использованием IT-технологий (почти 200). Зарегистрировано 10 нарушений законодательства о незаконном обороте наркотиков.