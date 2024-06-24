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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Актриса сыграла в сериале

Актриса из Новосибирска Софья Зайка снялась в комедийном сериале «Полупановы»

24 июня 2024, 11:19
Фото: ТНТ
Актриса сыграла в сериале
В сериале «Полупановы» (16+) снялась новосибирская актриса Софья Зайка: рассказываем о комедии и актерах.

О чем сериал «Полупановы» (16+)

Из открытых источников становится известно, что главным объектом сериала является семья Полупановых. К ним в частный дом приезжает соцработница Наталья, которая намерена уговорить их переехать жить в новый ЖК с лучшими условиями, а на этом месте построить магазин. Вот только самой семье это не надо. Их устраивают полуразрушенные стены, сломанная техника, отсутствие нормальной уборной комнаты и прочих прелестей комфортной жизни. На протяжении всего сериала Наталья будет уговаривать Полупановых переехать, используя разные методы, в том числе запугивание приведениями и организации бунта. Вот только сама семья весьма своеобразная. Весь сериал построен на юморе, а отличительной чертой является то, что для исполнителей главных ролей это первое появление на большом экране.

Главные актерыГлавные актеры
Главные актеры
Фото: Кинопоиск

Создатели сериалы «Полупановы»

Сняла сериал компания «Пензфильммаш», в основном специализирующая на юмористическом развлекательном контенте. В их кинокопилке есть такие сериалы как «Зёма», «Салют, Начальник», «Тяни, Сундук!», а также реалити-шоу «Выжить в Дубае», в котором снималась жительница Новосибирска Дарья Александрова. Сама кинокомпания была основана в 2016 году Семеном Молокановым и Антоном Карпушкиным, которые были участниками КВН пензенской команды «Сура».

Блогер из Новосибирска Дарья Александрова пришла на премьеру сериалаБлогер из Новосибирска Дарья Александрова пришла на премьеру сериала
Блогер из Новосибирска Дарья Александрова пришла на премьеру сериала
Фото: ТНТ

Актеры сериала «Полупановы»

В главных ролях снялись Дмитрий Степашин, сыгравший главу семейства Игоря Юрьевича, также Елена Федотова, воплотившись в жену Игоря — Татьяну. Среди знаменитых актеров есть Тимофей Зайцев, Михаил Горевой, Надежда Просвирнина, Александр Половцев, Степан Девонин, Даня Киселёв, Анна Хилькевич и блогер Эльдар Джарахов. Еще одним героем в образе фельдшера Марины предстала сибирячка Софья Зайка. Актриса знаменита по многим сериалам и фильмам, в том числе «Фитнес», «Чебурашка», «Холоп» и другие. Софья лично приехала в Новосибирск на премьеру показа первых серий сериала «Полупановы». Она приоткрыла закулисье съемок.

Новосибирская актриса снялась в сериалеНовосибирская актриса снялась в сериале
Новосибирская актриса снялась в сериале
Фото: ТНТ

Закулисье съемок сериала «Полупановы»

Сериал снимался в городе Пенза. В качестве основного объекта съемок был дом. Многие зрители подумают, что это всего лишь декорации, но на самом деле нет. Это реальный дом, с реальным ремонтом и реальными хозяевами, у которых пришлось арендовать жилье на несколько месяцев. Снимались в сериале как профессиональные актеры, так и нет. Картина основана на юморе и строго по сценарию съемки не велись. В процессе работы актеры додумывали шутки, представляли героев с разных сторон и вносили свои коррективы в сюжет.

Закулисье съемок приоткрыла новосибирская актрисаЗакулисье съемок приоткрыла новосибирская актриса
Закулисье съемок приоткрыла новосибирская актриса
Фото: ТНТ

Дата выхода сериала «Полупановы»

Сериал-комедия выйдет на телеэкран 24 июня в 20:00. Смотреть премьерные серии можно бесплатно на телеканале ТНТ, а также в других онлайн-сервисах.

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