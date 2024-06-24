Актриса из Новосибирска Софья Зайка снялась в комедийном сериале «Полупановы»

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Из открытых источников становится известно, что главным объектом сериала является семья Полупановых. К ним в частный дом приезжает соцработница Наталья, которая намерена уговорить их переехать жить в новый ЖК с лучшими условиями, а на этом месте построить магазин. Вот только самой семье это не надо. Их устраивают полуразрушенные стены, сломанная техника, отсутствие нормальной уборной комнаты и прочих прелестей комфортной жизни. На протяжении всего сериала Наталья будет уговаривать Полупановых переехать, используя разные методы, в том числе запугивание приведениями и организации бунта. Вот только сама семья весьма своеобразная. Весь сериал построен на юморе, а отличительной чертой является то, что для исполнителей главных ролей это первое появление на большом экране.
Сняла сериал компания «Пензфильммаш», в основном специализирующая на юмористическом развлекательном контенте. В их кинокопилке есть такие сериалы как «Зёма», «Салют, Начальник», «Тяни, Сундук!», а также реалити-шоу «Выжить в Дубае», в котором снималась жительница Новосибирска Дарья Александрова. Сама кинокомпания была основана в 2016 году Семеном Молокановым и Антоном Карпушкиным, которые были участниками КВН пензенской команды «Сура».
В главных ролях снялись Дмитрий Степашин, сыгравший главу семейства Игоря Юрьевича, также Елена Федотова, воплотившись в жену Игоря — Татьяну. Среди знаменитых актеров есть Тимофей Зайцев, Михаил Горевой, Надежда Просвирнина, Александр Половцев, Степан Девонин, Даня Киселёв, Анна Хилькевич и блогер Эльдар Джарахов. Еще одним героем в образе фельдшера Марины предстала сибирячка Софья Зайка. Актриса знаменита по многим сериалам и фильмам, в том числе «Фитнес», «Чебурашка», «Холоп» и другие. Софья лично приехала в Новосибирск на премьеру показа первых серий сериала «Полупановы». Она приоткрыла закулисье съемок.
Сериал снимался в городе Пенза. В качестве основного объекта съемок был дом. Многие зрители подумают, что это всего лишь декорации, но на самом деле нет. Это реальный дом, с реальным ремонтом и реальными хозяевами, у которых пришлось арендовать жилье на несколько месяцев. Снимались в сериале как профессиональные актеры, так и нет. Картина основана на юморе и строго по сценарию съемки не велись. В процессе работы актеры додумывали шутки, представляли героев с разных сторон и вносили свои коррективы в сюжет.
Сериал-комедия выйдет на телеэкран 24 июня в 20:00. Смотреть премьерные серии можно бесплатно на телеканале ТНТ, а также в других онлайн-сервисах.