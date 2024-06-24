Актриса из Новосибирска Софья Зайка снялась в комедийном сериале «Полупановы»

Из открытых источников становится известно, что главным объектом сериала является семья Полупановых. К ним в частный дом приезжает соцработница Наталья, которая намерена уговорить их переехать жить в новый ЖК с лучшими условиями, а на этом месте построить магазин. Вот только самой семье это не надо. Их устраивают полуразрушенные стены, сломанная техника, отсутствие нормальной уборной комнаты и прочих прелестей комфортной жизни. На протяжении всего сериала Наталья будет уговаривать Полупановых переехать, используя разные методы, в том числе запугивание приведениями и организации бунта. Вот только сама семья весьма своеобразная. Весь сериал построен на юморе, а отличительной чертой является то, что для исполнителей главных ролей это первое появление на большом экране.