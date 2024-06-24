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Водитель погиб

Автомобилист врезался в дерево и погиб в Новосибирске — жуткие кадры

24 июня 2024, 01:20
Фото: ГАИ
Водитель погиб

Автомобилист погиб, врезавшись в бордюр и в дерево в Новосибирске

В Новосибирске водитель врезался в дерево и погиб на месте происшествия, подробности сообщили в ГАИ.

Все случилось поздно вечером 23 июня в Калининском районе. Автомобилем «Субару Форестер» управлял 37-летний мужчина. Водитель ехал по улице Богдана Хмельницкого. В один момент автомобилист врезался в бордюр, а затем в дерево.

Новосибирец получил смертельные травмы. Что именно повлияло на возникновение ДТП, выяснят сотрудники ГАИ, которые уже устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГАИ

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасатели вырезали тело водителя из машины после страшной аварии.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Погиб
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