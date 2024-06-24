Автомобилист врезался в дерево и погиб в Новосибирске — жуткие кадры

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Все случилось поздно вечером 23 июня в Калининском районе. Автомобилем «Субару Форестер» управлял 37-летний мужчина. Водитель ехал по улице Богдана Хмельницкого. В один момент автомобилист врезался в бордюр, а затем в дерево.
Новосибирец получил смертельные травмы. Что именно повлияло на возникновение ДТП, выяснят сотрудники ГАИ, которые уже устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы рассказывали, как спасатели вырезали тело водителя из машины после страшной аварии.