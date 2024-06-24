Автомобилист врезался в дерево и погиб в Новосибирске — жуткие кадры

Все случилось поздно вечером 23 июня в Калининском районе. Автомобилем «Субару Форестер» управлял 37-летний мужчина. Водитель ехал по улице Богдана Хмельницкого. В один момент автомобилист врезался в бордюр, а затем в дерево.