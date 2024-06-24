Черный бутлегер разлил 6200 литров поддельного алкоголя для продажи в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска полицейские из отдела экономической безопасности обнаружили и закрыли подпольный цех по производству и розливу поддельного алкоголя. Его организовал 65-летний горожанин, арендовавший для этих целей пустующий склад, рассказали в пресс-службе областного полицейского управления.