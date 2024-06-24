Черный бутлегер разлил 6200 литров поддельного алкоголя для продажи в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В Заельцовском районе Новосибирска полицейские из отдела экономической безопасности обнаружили и закрыли подпольный цех по производству и розливу поддельного алкоголя. Его организовал 65-летний горожанин, арендовавший для этих целей пустующий склад, рассказали в пресс-службе областного полицейского управления.
Предприимчивый бутлегер закупил необходимое оборудование: бочки с кранами, систему фильтрации и даже линию по розливу и приступил к изготовлению контрафакта.
Во время обыска склада обнаружено и изъято более 6200 литров поддельного алкоголя без маркировки на сумму более 700 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за незаконное производство алкогольной продукции.