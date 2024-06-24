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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

Есть пострадавший

Четыре автомобили врезались на Большевистской в Новосибирске — пострадал ребенок

24 июня 2024, 04:32
Фото: ГАИ
Есть пострадавший

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске подросток пострадал в массовом ДТП, подробности сообщили в ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 июня в Октябрьском районе. Водитель, управляя машиной Ford Escape, ехал по улице Большевистская.

Когда он начал перестраиваться на соседнюю полосу, то столкнулся с кроссовером Audi Q5. Затем, «Ауди» врезалась в Toyota Premio, после чего «Тойота» влетела в Citroen C4.

В результате аварии есть пострадавшая. Это девочка 2010 года рождения. Она была доставлена в больницу, но какие именно подросток получила травмы, в ГАИ не уточнили.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Пострадавшие
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