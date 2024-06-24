Четыре автомобили врезались на Большевистской в Новосибирске — пострадал ребенок

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 июня в Октябрьском районе. Водитель, управляя машиной Ford Escape, ехал по улице Большевистская.
Когда он начал перестраиваться на соседнюю полосу, то столкнулся с кроссовером Audi Q5. Затем, «Ауди» врезалась в Toyota Premio, после чего «Тойота» влетела в Citroen C4.
В результате аварии есть пострадавшая. Это девочка 2010 года рождения. Она была доставлена в больницу, но какие именно подросток получила травмы, в ГАИ не уточнили.