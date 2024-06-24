Дебош из-за отсутствия билетов устроил в аэропорту Новосибирска житель Подмосковья

При виде полицейских агрессор не успокоился, а принялся громко подзывать к себе одного из служащих аэровокзала, нецензурно при этом выражаясь. Сотрудникам транспортной полиции пришлось надеть на хулигана наручники и препроводить его в дежурную часть.