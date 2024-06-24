Дебош из-за отсутствия билетов устроил в аэропорту Новосибирска житель Подмосковья

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В новосибирском аэропорту Толмачево мужчина задержан за устроенный у стоек регистрации скандал. Полицейским линейного отдела сообщили, что пассажир громко матерится и угрожает сотрудникам Толмачево.
При виде полицейских агрессор не успокоился, а принялся громко подзывать к себе одного из служащих аэровокзала, нецензурно при этом выражаясь. Сотрудникам транспортной полиции пришлось надеть на хулигана наручники и препроводить его в дежурную часть.
В пресс-службе управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу Atas.Info рассказали, что 42-летний житель Московской области обратился к представителям одной из авиакомпаний и изъявил желание купить билет. Скандалить он начал после того, как ему сообщили, что билеты закончились.
Мужчина будет привлечен к ответственности по административной статье за мелкое хулиганство.