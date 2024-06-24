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Дебош из-за отсутствия билетов устроил в аэропорту Новосибирска житель Подмосковья

Дебош из-за отсутствия билетов устроил в аэропорту Новосибирска житель Подмосковья

24 июня 2024, 07:18
Фото: atas.info
Мужчину возмутило отсутствие билетов на самолет и он устроил дебош в Толмачево, следует из сообщения управления транспортной полиции по СФО.

В новосибирском аэропорту Толмачево мужчина задержан за устроенный у стоек регистрации скандал. Полицейским линейного отдела сообщили, что пассажир громко матерится и угрожает сотрудникам Толмачево.

При виде полицейских агрессор не успокоился, а принялся громко подзывать к себе одного из служащих аэровокзала, нецензурно при этом выражаясь. Сотрудникам транспортной полиции пришлось надеть на хулигана наручники и препроводить его в дежурную часть.

В пресс-службе управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу Atas.Info рассказали, что 42-летний житель Московской области обратился к представителям одной из авиакомпаний и изъявил желание купить билет. Скандалить он начал после того, как ему сообщили, что билеты закончились.

Мужчина будет привлечен к ответственности по административной статье за мелкое хулиганство.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт#Толмачево#Билеты#Дебош#Авиакомпания#Хулиганство
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