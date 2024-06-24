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Девушка из Новосибирска с редкой болезнью заинтересовала главу СКР Бастрыкина

Девушка из Новосибирска с редкой болезнью заинтересовала главу СКР Бастрыкина

24 июня 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отказа 21-летней жительнице Новосибирска в жизненно необходимом препарате вопреки решению суда, сообщает телеграм-канал ведомства.

В 2023 году две врачебные комиссии, одна из которых находится в Санкт-Петербурге, порекомендовали пациентке Татьяне Дроздовой прием препарата. Стоимость одного курса составляет 50 млн рублей. Но в региональном Минздраве заявили, что лекарство не зарегистрировано в РФ и его не закупают для льготников. А таких денег у семьи нет. Тогда семья обратилась в суд, и было вынесено решение в их пользу. Минздрав обязали лекарство предоставить. Однако этого до сих пор не случилось.

Мать девушки была вынуждена обратиться в СК РФ, в ответ глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах. Напомним, в марте Александр Бастрыкин уже поручал проверить отказ Дроздовой в дорогом лекарстве.

О истории многолетней борьбы за жизнь Татьяны Дроздовой писали многие СМИ. Напомним, с 3-летнего возраста Татьяна страдает тяжелым иммунодефицитом, тяжело болеет каждый месяц. Девушка с детства на домашнем обучении, несмотря на болезнь, она сумела поступить в вуз, но была вынуждена уйти в «академ» из-за слабого здоровья. Она успела перенести сепсис крови, двустороннюю пневмонию, чудом выжила в ковидные времена. Сейчас Татьяна выходит из дома только по необходимости, поскольку рискует заболеть буквально на каждом углу. Из-за тяжелой иммунодефицитной недостаточности организм не вырабатывает кровяные тельца.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#СК#Лекарства#Александр Бастрыкин
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