Девушка из Новосибирска с редкой болезнью заинтересовала главу СКР Бастрыкина

В 2023 году две врачебные комиссии, одна из которых находится в Санкт-Петербурге, порекомендовали пациентке Татьяне Дроздовой прием препарата. Стоимость одного курса составляет 50 млн рублей. Но в региональном Минздраве заявили, что лекарство не зарегистрировано в РФ и его не закупают для льготников. А таких денег у семьи нет. Тогда семья обратилась в суд, и было вынесено решение в их пользу. Минздрав обязали лекарство предоставить. Однако этого до сих пор не случилось.