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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Главный новосибирский «дорожник» Хихлов ушел в отставку

Главный новосибирский «дорожник» Хихлов ушел в отставку

24 июня 2024, 11:53
Фото: 1MI
Пост главы Управления дорожного строительства Новосибирска временно занимает Елена Нелюбина, сообщили в мэрии.

Виктор Хихлов покинул пост директора МКУ «УДС». Сейчас, как сообщает мэрия Новосибирска, на вакантной должности временно работает заместитель главы МКУ Елена Нелюбина.

Стоит отметить, что ранее Хихлов «прославился» самой большой зарплатой среди руководителей. Официально каждый месяц он клал в карман по 215 тысяч рублей. Не исключено, что новый мэр Новосибирска продолжает формировать команду, учитывая собственные взгляды на сотрудников мэрии. Жители Новосибирска узнают позже, насколько работа новой команды мэра окажется эффективной.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Дороги#Строительство#Мэрия#Назначение
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