Главный новосибирский «дорожник» Хихлов ушел в отставку

Стоит отметить, что ранее Хихлов «прославился» самой большой зарплатой среди руководителей. Официально каждый месяц он клал в карман по 215 тысяч рублей. Не исключено, что новый мэр Новосибирска продолжает формировать команду, учитывая собственные взгляды на сотрудников мэрии. Жители Новосибирска узнают позже, насколько работа новой команды мэра окажется эффективной.