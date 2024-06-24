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Мать не платит детям алименты

Горе-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под Новосибирском

24 июня 2024, 01:52
Фото: Изображение Midjourney
Мать не платит детям алименты
Сбежавшую многодетную мать нашли в Новосибирской области: она скрылась, чтобы не платить алименты, подробности сообщили в ГУ ФССП.

Инцидент произошел в Кочковском районе. Женщина 39-лет родила шесть детей и бросила их на произвол судьбы. Она не занимается их воспитанием и не платит алименты. К слову, мать лишены родительских прав.

За много лет у нее накопился долг в миллион рублей. Выплачивать эту сумму сибирячка не собиралась, поэтому в отношении нее за все время было возбуждено несколько уголовных дел за неуплату алиментов. В последний раз она и вовсе решила скрыться.

Приставы, вместе с полицией, искали ее несколько месяцев. И нашли. Пока идет разбирательство по ее делу, ее обязали отработать 100 часов за прошлое наказание.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Алименты#Приставы#Мать#ФССП
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