Горе-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Updated Сегодня, 01:54
Инцидент произошел в Кочковском районе. Женщина 39-лет родила шесть детей и бросила их на произвол судьбы. Она не занимается их воспитанием и не платит алименты. К слову, мать лишены родительских прав.
За много лет у нее накопился долг в миллион рублей. Выплачивать эту сумму сибирячка не собиралась, поэтому в отношении нее за все время было возбуждено несколько уголовных дел за неуплату алиментов. В последний раз она и вовсе решила скрыться.
Приставы, вместе с полицией, искали ее несколько месяцев. И нашли. Пока идет разбирательство по ее делу, ее обязали отработать 100 часов за прошлое наказание.