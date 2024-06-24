Губернатор Травников требует ужесточить контроль за благоустройством территорий

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
В настоящий момент масштабные работы по благоустройству идут как по федеральным проектам, так и по региональным программам. Губернатор отметил важность благоустройства, но признал, что некоторые подрядчики не выполняют своих обязательств.
«Это приятная созидательная работа для руководителей на местах, но не все наши подрядчики — ответственные и добросовестные. Некоторые берутся за объекты, не в состоянии качественно выполнять работы и реализовывать те контракты, которые подписывают. А с учетом того, что объем работ по благоустройству колоссальный, спрос на качественных подрядчиков растет. На этом фоне недобросовестные исполнители создают нам проблемы. Иногда и наши заказчики торопятся, впопыхах готовят проектную и конкурсную документацию — это тоже осложняет работу», — сказал Андрей Травников.
Глава региона объявил, что правительство изменит подход при работе с подрядчиками. Губернатор призвал «проявлять максимальную жесткость» к исполнителям, работающим по контрактам.
«Наш прежний подход — дотягивать и завершать работы любым способом — будем менять. Это оправдано для некрупных по масштабам проектов. Можно уже проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов. Бояться этого не надо, потому что, как показывает опыт последних лет, мы ничего в этом случае не теряем. Примеры у нас были, и самый близкий — Первомайский сквер в Новосибирске. Предлагаю этот подход в отношении объектов благоустройства применять максимально жестко, иначе мы ситуацию не переломим, и нахлебники, с которыми приходится нянчиться, будут плодиться и дальше. Ни один начатый проект мы не заморозим, всё поможем завершить, но зато те, кто нас подводит, будут однозначно наказаны», — заявил глава Новосибирской области.
Также губернатор потребовал более тщательно подходить к работе над проектом по благоустройству.
«Второе — требую более качественно подходить к проработке и планированию проекта. У нас есть проекты, которые мы вынуждены тормозить из-за того, что не решены вопросы с бюджетными лимитами — ждем поправок в бюджет. Работы впереди будет много, объемы благоустройства весьма приличные, и надо учиться эти объемы реализовывать», — подчеркнул губернатор.
В Новосибирской области ежегодно здесь создают от 300 до 400 объектов в сфере благоустройства. В 2024 планируют благоустроить 291 объект. В список вошли 70 общественных пространств и 85 дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 5 объектов в малых городах, 131 объект по проекту «Территория детства». Общий объем финансирования составляет 2,073 млрд рублей.