Исаевич рассказал о перспективных направлениях развития МСП в России

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По словам Исаевича, сегодня сектор МСП стабилен, он показал способность адаптироваться к вызовам. Сейчас в РФ более 6,5 млн субъектов малого и среднего предпринимательства и более 10,5 млн самозанятых. Именно за счет МСП удается обеспечить существенный вклад в формирование валового внутреннего продукта России и снизить негатив от санкционного давления, пишет rbc.ru.
Глава КМСП напомнил, что сегодня средний и малый бизнес активно работает в сферах, не охваченных интересами крупных компаний. Свыше 70% закупок по закону № 223-ФЗ производится силами малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках выросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.
Есть успехи в импортозамещении. Так, на ПМЭФ-2024 Терский завод алмазного инструмента подписал договор на поставку бурового оборудования для «Росгео». Ранее инструменты такого типа приобретались в Канаде, Швеции и КНР.
Антироссийские санкции и пандемия коронавируса привели к росту числа регистраций бизнеса в таких сферах, как онлайн-торговля, курьерская доставка продуктов, IT-решения и производство одежды. Онлайн-торговля стала самым быстрорастущим сегментом МСП. Количество предпринимателей в e-commerce увеличилось с 43 000 до 405 000.
В 2022 году была создана цифровая платформа МСП.РФ, сейчас здесь зарегистрированы свыше 850 000 бизнесменов. Исаевич акцентировал внимание на том, что эта площадка унифицировала десять популярных мер поддержки, обеспечивая предпринимателям равные условия доступа к господдержке вне зависимости от региона.
Руководитель Корпорации МСП отметил, что на первом этапе нацпроекта по МСП ключевыми задачами были обеспечение занятости и поддержка тех, кто готов открываться или масштабироваться, создавая новые рабочие места. По его словам, задача эта выполнена — в настоящее время в малом и среднем бизнесе работают свыше 27,6 млн человек.
В будущем планируется переход от количественного к качественному росту МСП. На этом этапе меры господдержки станут более целевыми.