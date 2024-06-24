Исаевич рассказал о перспективных направлениях развития МСП в России

Глава КМСП напомнил, что сегодня средний и малый бизнес активно работает в сферах, не охваченных интересами крупных компаний. Свыше 70% закупок по закону № 223-ФЗ производится силами малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках выросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции — с 12% до 45%.