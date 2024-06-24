Июньский звездопад Боотиды 2024: когда наблюдать за падающими метеорами

Posted Вчера, 07:28
Published Вчера, 07:28
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Звездопад получил название Боотиды. С греческого языка Bootes — означает Волопас. Во время астрономического явления, с неба может упасть максимально до 26 метеоров в час. Да, поток не выделяется обильностью звездопада, но человеческий глаз его заметить все-таки сможет.
Наблюдать за явлением можно с 21 июня по 1 июля, уточнил Член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин. Самый пик, когда выпадет максимум ежегодного летнего метеорного потока из созвездия Волопаса, придется на 27 июня.
Все зависит от условий наблюдения: звездопад будет видно лучше, если вы как можно дальше уйдете от источников искусственного освещения. Для удобства поиска места на небесной сфере, откуда будут вылетать метеоры (радианта потока) нужно смотреть левее (восточнее) ручки Ковша Большой Медведицы. Созвездие Волопаса находится по соседству. Эти два созвездия связали древние легенды, а самая яркая звезда Волопаса Арктур — с греческого означает «страж медведя».
В этом году Луна 27 июня начнет восходить после часа ночи. Ее яркий свет всегда большое препятствие для наблюдения метеоров. Учитывая это обстоятельство, метеорный поток может «ослабнуть» тем более, что после часа ночи радиант потока уже будет опускаться к западной части горизонта, что так же уменьшит число метеоров для наблюдателя. А если к этому прибавить короткие летние ночи, то обилия метеоров ждать не придется.
Однако, в этот раз на нашей стороне теплые летние ночи, которые располагают к долгому пребыванию на открытой местности. А если к этому прибавить терпение и термос с горячим чаем, то возможно вы увидите долгожданные метеоры, один из которых обязательно исполнит ваше заветное желание.
Начало августа 2024 года будет впечатлять звездопадом Персеиды. Этот удивительный метеоритный поток является одним из главных событий каждого лета, и каждый раз привлекает большое внимание. В 2024 году пик активности Персеидов запланирован на две ночи: с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Ожидается, что наблюдатели смогут увидеть около 1-2 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения начинается около 11 вечера, хотя больше всего метеоров можно увидеть ближе к 4:30 утра. Метеорный поток Персеиды формируется из остатков кометы Свифта-Туттля, и светящиеся «звезды» этого звездопада «вылетают» из созвездия Персея.