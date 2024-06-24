Июньский звездопад Боотиды 2024: когда наблюдать за падающими метеорами

Начало августа 2024 года будет впечатлять звездопадом Персеиды. Этот удивительный метеоритный поток является одним из главных событий каждого лета, и каждый раз привлекает большое внимание. В 2024 году пик активности Персеидов запланирован на две ночи: с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Ожидается, что наблюдатели смогут увидеть около 1-2 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения начинается около 11 вечера, хотя больше всего метеоров можно увидеть ближе к 4:30 утра. Метеорный поток Персеиды формируется из остатков кометы Свифта-Туттля, и светящиеся «звезды» этого звездопада «вылетают» из созвездия Персея.