Из-за резкого повышения воды затопило дороги и участки в Новосибирске и области

Между тем, в Новосибирске установились аномально высокие показатели температуры. Тридцать с лишним градусов продолжат бить по горожанам до конца недели. Потом жара постепенно пойдет на спад. Из-за жаркой погоды тысячи жителей региона спешат освежиться у водоемов. При этом часто пренебрегают безопасностью. Из-за излишней беспечности за две недели в области погибли 17 человек, причем восемь из них — это дети.