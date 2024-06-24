Из-за резкого повышения воды затопило дороги и участки в Новосибирске и области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В регионе продолжается вторая волна паводка. Обстановка остается напряженной. Среди подтопленных объектов — придомовой и 11 садовых участков в Новосибирске, Сузунском и Новосибирских районах. Также вода заняла часть местной дороги в Кыштовском районе.
Сейчас уровень воды в Оби достиг 379 см. При этом опасный уровень для дачных участков составляет 360 см. Превышение опасной отметки воды в Оби прогнозируют вплоть по 25 июня.
Из-за подтопления СНТ в пойме реки Обь сохраняется режим повышенной готовности в Первомайском и Советском районах. В МЧС не исключают ограничение движения по местным дорогам из-за переливов и подмывов дорог.
Между тем, в Новосибирске установились аномально высокие показатели температуры. Тридцать с лишним градусов продолжат бить по горожанам до конца недели. Потом жара постепенно пойдет на спад. Из-за жаркой погоды тысячи жителей региона спешат освежиться у водоемов. При этом часто пренебрегают безопасностью. Из-за излишней беспечности за две недели в области погибли 17 человек, причем восемь из них — это дети.