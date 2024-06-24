Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма

В турагентстве «Море рядом» ответили, что уже два года не продают туры в Крым. Вместо них туристам предлагают отдохнуть в Сочи и Абхазии. Эти направления ценят за прямой перелет и более комфортабельные условия отдыха. Туристам в целом не рекомендуют Крым как небезопасное направление, путешествие в который к тому же осложняется пересадками. Так, туристам сначала нужно добраться до Москвы, затем, например, сесть на поезд.