Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Пляж в Учкуевке высоко ценится как местными жителями, так и туристами. Морская вода здесь чистая, лазурного цвета. Пляж широкий, его протяженность — 1,5 км, что делает размещение комфортным, давки здесь нет. Вокруг расположено порядка десяти отелей на разные предпочтения. В море нет мусора, растительности и других препятствий для купания. Под водой нет валунов, отдыхающие плавно входят в воду по мелкому песку. Неудивительно, что это место притягивает множество людей.
Atas.info связался с туроператорами, чтобы узнать о реакции новосибирских туристов на ракетную атаку на Севастополь. В новосибирском офисе PEGAS Touristik корреспонденту сообщили, что отказов от туров в Крым пока не фиксируют.
В турагентстве «Море рядом» ответили, что уже два года не продают туры в Крым. Вместо них туристам предлагают отдохнуть в Сочи и Абхазии. Эти направления ценят за прямой перелет и более комфортабельные условия отдыха. Туристам в целом не рекомендуют Крым как небезопасное направление, путешествие в который к тому же осложняется пересадками. Так, туристам сначала нужно добраться до Москвы, затем, например, сесть на поезд.
В агентстве путешествий «1001 ТУР» также сказали, что в настоящее время не продают туры в Крым.
Кстати, об особенностях отдыха в Абхазии мы писали ранее.
В результате ракетного обстрела пляжа в Севастополе пострадал 151 человек, в том числе 28 детей, 82 человека госпитализированы. Четыре человека погибли, в том числе, двое детей.
24 июня объявлен в Крыму днем траура. В Севастополь прибыли 35 ведущих медицинских специалистов, они оценят состояние пострадавших и решат вопрос о транспортировке.