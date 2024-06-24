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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Стало известно, когда в новосибирских школах пройдут выпускные

Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты

24 июня 2024, 06:48
Фото: 1MI

Стало известно, когда в новосибирских школах пройдут выпускные

В Новосибирской области выпускные вечера в средних школах пройдут 28 или 29 июня, сообщила глава министерства образования региона Мария Жафярова.

Выпускные вечера в школах Новосибирской области намечены на 28 или 29 июня, заявила глава регионального министерства образования Мария Жафярова на прошедшем в областном правительстве оперативном совещании.

Напомним, в столице Сибири составлен рейтинг лучших школ по результатам прошедшего ЕГЭ.

Глава Минобра напомнила всем руководителям средних школ региона о необходимости неукоснительно соблюдать правила антитеррористической безопасности при проведении праздников.

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#Юрий Фомиченко#Общество#ЕГЭ#Школы#Мария Жафярова#Выпускные вечера#Рейтинг школ
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