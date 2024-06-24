Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Выпускные вечера в школах Новосибирской области намечены на 28 или 29 июня, заявила глава регионального министерства образования Мария Жафярова на прошедшем в областном правительстве оперативном совещании.
Напомним, в столице Сибири составлен рейтинг лучших школ по результатам прошедшего ЕГЭ.
Глава Минобра напомнила всем руководителям средних школ региона о необходимости неукоснительно соблюдать правила антитеррористической безопасности при проведении праздников.