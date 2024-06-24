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Колхозникам надоел самолет в пшеничном поле под Новосибирском

Колхозникам надоел самолет в пшеничном поле под Новосибирском

24 июня 2024, 06:18
Фото: 1MI
В Новосибирской области работникам сельскохозяйственного предприятия, на чье поле в сентябре аварийно приземлился самолет, надоели докучливые любители селфи, сообщили работники сельхозпредприятия.

Работникам кооператива «Колхоз имени Ленина» Убинского района Новосибирской области надоел самолёт «Уральских авиалиний», 12 сентября прошлого года совершивший аварийную посадку на пшеничном поле, да так там и оставшийся.

Напомним, руководство авиакомпании посчитало нецелесообразным пытаться отремонтировать лайнер и вернуть его в свой парк. Дальнейшая судьба самолета пока не известна.

По словам главы сельхозпредприятия Александра Комаровского, к месту посадки самолета постоянно приезжают туристы, что мешает повседневной работе колхозников. Комаровский жалуется, что в дождливую погоду зеваки пытаются проехать к самолету прямо по полю, и губят будущий урожай.

Сам же факт нахождения самолета на угодьях хозяйства его главу волнует мало: он рассказал, что вокруг него просто вспахали землю. В то же время Комаровский готов «проткнуть колеса» туристам, если они поедут по посевам.

Что же касается авиакомпании, то глава предприятия готов даже не требовать от нее продления срока аренды участка земли, который скоро заканчивается. Жителям села главное каким-то образом прекратить паломничество надоедливых туристов, пишет Om1 Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Авария#Самолет#Туристы#Поле#Колхоз
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