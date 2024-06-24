Летучих собак показал Новосибирский зоопарк — милое видео

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Многие посетители путают летучих собак с летучими мышами. Действительно, на первый взгляд они очень похожи, однако на деле это не так. Если присмотреться, то у нильского крылана очень отличаются мордочки. Единственным сходством являются крылья.
Летучая собака обитает в природе от Египта до Турции. Они активничают ночью, питаются различными плодами (инжир, финики, бананы) или насекомыми. В поисках пропитания они летают до 40 километров.
В Новосибирском зоопарке египетские собаки живут давно. Самые первые животные появились еще в 2004 году. В их вольере редко царит тишина. Наблюдать за животными можно в вольере «Ночной мир», где перевернуто время (днем там идет ночь).