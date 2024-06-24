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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Животных путают с летучими мышами

Летучих собак показал Новосибирский зоопарк — милое видео

24 июня 2024, 03:36
Фото: Kivuli Kivuli / Новосибирский зоопарк
Животных путают с летучими мышами

Милое видео летучих собак показал Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк рассказал о летучих собаках, которые живут там много лет.

Многие посетители путают летучих собак с летучими мышами. Действительно, на первый взгляд они очень похожи, однако на деле это не так. Если присмотреться, то у нильского крылана очень отличаются мордочки. Единственным сходством являются крылья.

Летучая собака обитает в природе от Египта до Турции. Они активничают ночью, питаются различными плодами (инжир, финики, бананы) или насекомыми. В поисках пропитания они летают до 40 километров.

В Новосибирском зоопарке египетские собаки живут давно. Самые первые животные появились еще в 2004 году. В их вольере редко царит тишина. Наблюдать за животными можно в вольере «Ночной мир», где перевернуто время (днем там идет ночь).

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