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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Лизать запретили жителям Новосибирска, но пока только мороженое в жару

Лизать запретили жителям Новосибирска, но пока только мороженое в жару

24 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI
В Новосибирск пришла аномальная жара, показатели термометров бьют рекорды. Так и хочется снизить градус порцией пломбира или крем-брюле, но не спешите, это лакомство коварно и способно изрядно навредить вашему здоровью, предупредили специалисты

По словам гастроэнтеролога Елены Ержановой, в жару обмен веществ замедляется, и стоит перейти на легкую пищу, к которой мороженое не относится. Аппетит летом обычно снижается, поэтому есть нужно ту еду, которая быстро переваривается и не требует лишних энергозатрат от организма.

Чем питаться летом в жару?

Откажитесь от холодных напитков, лучше выберите воду с лимоном, особенно с утра. В идеале завтракать нужно в промежутке с 6 до 9 утра, когда еще не так жарко. Это может быть омлет с овощами, белки и клетчатка — это то, что сейчас нужно.

Обед как раз можно пропустить (но не забывайте пить воду) или выбрать овощные салаты, холодные супы — свекольник, окрошку, гаспачо. В них много овощей и почти нет жира. Для ужина отлично подойдет то же сочетание белков и клетчатки. Это может быть салат из овощей, запеченная рыба.

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Можно ли есть в жару мороженое?

А вот от мороженого лучше отказаться. Продукт это тяжел для пищеварения. Мороженое нарушает отток желчи, бьет по поджелудочной железе. Что же делать, если хочется охладиться? Отличная альтернатива мороженому — взбитые в блендере замороженные ягоды и фрукты. К ним для сладости можно добавить банан, пишет Infopro54.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Еда#Питание#Жара#Аномальная жара в Новосибирске#Правильное питание#Полезная еда
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