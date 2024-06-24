Лизать запретили жителям Новосибирска, но пока только мороженое в жару

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По словам гастроэнтеролога Елены Ержановой, в жару обмен веществ замедляется, и стоит перейти на легкую пищу, к которой мороженое не относится. Аппетит летом обычно снижается, поэтому есть нужно ту еду, которая быстро переваривается и не требует лишних энергозатрат от организма.
Откажитесь от холодных напитков, лучше выберите воду с лимоном, особенно с утра. В идеале завтракать нужно в промежутке с 6 до 9 утра, когда еще не так жарко. Это может быть омлет с овощами, белки и клетчатка — это то, что сейчас нужно.
Обед как раз можно пропустить (но не забывайте пить воду) или выбрать овощные салаты, холодные супы — свекольник, окрошку, гаспачо. В них много овощей и почти нет жира. Для ужина отлично подойдет то же сочетание белков и клетчатки. Это может быть салат из овощей, запеченная рыба.
А вот от мороженого лучше отказаться. Продукт это тяжел для пищеварения. Мороженое нарушает отток желчи, бьет по поджелудочной железе. Что же делать, если хочется охладиться? Отличная альтернатива мороженому — взбитые в блендере замороженные ягоды и фрукты. К ним для сладости можно добавить банан, пишет Infopro54.