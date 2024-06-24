Лизать запретили жителям Новосибирска, но пока только мороженое в жару

Откажитесь от холодных напитков, лучше выберите воду с лимоном, особенно с утра. В идеале завтракать нужно в промежутке с 6 до 9 утра, когда еще не так жарко. Это может быть омлет с овощами, белки и клетчатка — это то, что сейчас нужно.