Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Караканском бору фестиваль прошел в 15-й раз. По подсчетам организаторов, на нем побывали более тысячи человек.
Напомним, жители села Завьялово, в окрестностях которого традиционно проходит событие, обратились к силовикам и властям Новосибирской области с просьбой закрыть фестиваль. В созданной активистами петиции утверждалось, что на фестивале употребляют наркотики и проводят оккультные обряды под видом йоги.
На юбилейном фестивале были организованы пять разных локаций-сцен. Организаторы позаботились о том, чтобы на «Индии» было интересно и детям, и взрослым. Пространство фестиваля позволило любителям танцев под техно не мешать поклонникам йоги и лаунж-музыки.
Люди, приехавшие на «Индию» с недоумением восприняли претензии местных жителей по поводу громких звуков музыки — до Завьялово от места проведения фестиваля не менее десятка километров густого соснового бора.
Организаторы не согласны и с упреками по поводу мусора. Перед мероприятием будущий лагерь тщательно убирается: волонтерам приходится вывозить по нескольку грузовиков оставленного туристами мусора. После фестиваля проводится генеральная уборка леса.
За все время проведения «Индия» из места тусовки любителей уличных рэйвов превратилась в самый настоящий семейный фестиваль, куда участники без опаски берут своих детей.
Что же касается оккультизма и наркотиков, то и участники, и организаторы «Индии» наотрез эти обвинения отвергают, сообщает ЧС-инфо.