Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском

На юбилейном фестивале были организованы пять разных локаций-сцен. Организаторы позаботились о том, чтобы на «Индии» было интересно и детям, и взрослым. Пространство фестиваля позволило любителям танцев под техно не мешать поклонникам йоги и лаунж-музыки.