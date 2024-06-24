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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском

Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском

24 июня 2024, 11:14
Фото: ЧС-инфо
Под Новосибирском прошел 15-й по счету фестиваль «Индия», организаторов и участников которого заподозрили в оккультизме и наркомании, о чем рассказали местные жители в социальных сетях

В Караканском бору фестиваль прошел в 15-й раз. По подсчетам организаторов, на нем побывали более тысячи человек.

Напомним, жители села Завьялово, в окрестностях которого традиционно проходит событие, обратились к силовикам и властям Новосибирской области с просьбой закрыть фестиваль. В созданной активистами петиции утверждалось, что на фестивале употребляют наркотики и проводят оккультные обряды под видом йоги.

Фото: ЧС-инфо

На юбилейном фестивале были организованы пять разных локаций-сцен. Организаторы позаботились о том, чтобы на «Индии» было интересно и детям, и взрослым. Пространство фестиваля позволило любителям танцев под техно не мешать поклонникам йоги и лаунж-музыки.

Фото: ЧС-инфо

Люди, приехавшие на «Индию» с недоумением восприняли претензии местных жителей по поводу громких звуков музыки — до Завьялово от места проведения фестиваля не менее десятка километров густого соснового бора.

Организаторы не согласны и с упреками по поводу мусора. Перед мероприятием будущий лагерь тщательно убирается: волонтерам приходится вывозить по нескольку грузовиков оставленного туристами мусора. После фестиваля проводится генеральная уборка леса.

Фото: ЧС-инфо

За все время проведения «Индия» из места тусовки любителей уличных рэйвов превратилась в самый настоящий семейный фестиваль, куда участники без опаски берут своих детей.

Что же касается оккультизма и наркотиков, то и участники, и организаторы «Индии» наотрез эти обвинения отвергают, сообщает ЧС-инфо.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мусор#Фестиваль#Индия#Оккультизм#Йога#Семейный фестиваль
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