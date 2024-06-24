Метро на День города в Новосибирске будет работать дольше

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Новосибирск готовится к празднованию Дня города. Большие мероприятия запланированы на два дня: 29 и 30 июня.
Основной день празднования будет именно воскресенье. В этот день новосибирское метро приняло решение продлить режим работы. Так, в ночь с 30 июня на 1 июля подземка будет работать на час дольше — до 01:00.
Напомним, что в этом году мэрия отменила салют на День города. Обычно он был за НОВАТом в центре города или же новосибирцы наблюдали за ним на Михайловской набережной. Также не будет пешеходной и улица Ленина, что расстроило много сибиряков.