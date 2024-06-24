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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

После праздника в транспорте возникает давка

Метро на День города в Новосибирске будет работать дольше

24 июня 2024, 03:39
Фото: atas.info
После праздника в транспорте возникает давка

Метро на День города в Новосибирске поменяет график работы

В Новосибирске в последний день празднования Дня города продлят работу метро, сообщили представители подземки.

Новосибирск готовится к празднованию Дня города. Большие мероприятия запланированы на два дня: 29 и 30 июня.

Основной день празднования будет именно воскресенье. В этот день новосибирское метро приняло решение продлить режим работы. Так, в ночь с 30 июня на 1 июля подземка будет работать на час дольше — до 01:00.

Напомним, что в этом году мэрия отменила салют на День города. Обычно он был за НОВАТом в центре города или же новосибирцы наблюдали за ним на Михайловской набережной. Также не будет пешеходной и улица Ленина, что расстроило много сибиряков.

Запускать салют на День города отказались в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#День города#Салют#Пассажиры#Толпа
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