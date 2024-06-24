Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
Такой град выпал на ОбьГЭСе, в Кольцово и Академгородке. Он был размером с теннисный мячик.
На кадрах видно, какой величины был выпавший град. Имущество некоторых новосибирцев наверняка пострадало.
Выпавший град — головная боль для огородников. Многие уже попрощались со своим урожаем.
А вот так затопило улицы Академгородка после проливного дождя и выпавшего града.
А вот что было в небе ночью — сверкали молнии и шел небольшой дождь.
Еще устрашающие кадры ночной грозы.
Теперь синоптики обещают в регионе очередную жару. Воздух прогреется до +30. Такая погода сохранится всю неделю.