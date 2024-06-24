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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Град выпал в НСО

Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область

24 июня 2024, 02:54
Фото: АСТ-54
Град выпал в НСО
В Новосибирской области 23 июня выпал град: сибиряки делятся фотографиями в соцсетях.

Такой град выпал на ОбьГЭСе, в Кольцово и Академгородке. Он был размером с теннисный мячик.

Фото: АСТ-54

На кадрах видно, какой величины был выпавший град. Имущество некоторых новосибирцев наверняка пострадало.

Видео: АСТ-54

Выпавший град — головная боль для огородников. Многие уже попрощались со своим урожаем.

Видео: ТГ-канал/Новосибирск с огоньком

А вот так затопило улицы Академгородка после проливного дождя и выпавшего града.

Фото: ТГ-канал/Новосибирск с огоньком

А вот что было в небе ночью — сверкали молнии и шел небольшой дождь.

Фото: ТГ-канал/Новосибирск с огоньком

Еще устрашающие кадры ночной грозы.

Фото: АСТ-54

Теперь синоптики обещают в регионе очередную жару. Воздух прогреется до +30. Такая погода сохранится всю неделю.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Дождь#Град
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