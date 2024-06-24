НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет занял 12 место в рейтинге лучших российских вузов по версии издания Forbes. Выше в списке находятся только вузы, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.
«Выбирали 100 лучших из 547 российских вузов. Все учебные заведения прошли предварительный отбор. Главным стало наличие трех условий: аккредитация на территории РФ, свыше 400 студентов и наличие программ бакалавриата или же специалитета», — уточнили специалисты, работавшие над составлением рейтинга.
Все участники оценивались по нескольким критериям, среди которых репутация у работодателей, репутация учебного заведения в мире, качество преподавания и другие. НГУ набрал 45,01 баллов. Примечательно, что учебное заведение стало единственным из Новосибирской области. Другие вузы региона в 2024 в топ-100 лучших не попали.