НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes

Все участники оценивались по нескольким критериям, среди которых репутация у работодателей, репутация учебного заведения в мире, качество преподавания и другие. НГУ набрал 45,01 баллов. Примечательно, что учебное заведение стало единственным из Новосибирской области. Другие вузы региона в 2024 в топ-100 лучших не попали.