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Фонтан НГУ

НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes

24 июня 2024, 12:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Фонтан НГУ
Новосибирский университет в рейтинге обогнали только столичные учебные заведения, следует из списка.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет занял 12 место в рейтинге лучших российских вузов по версии издания Forbes. Выше в списке находятся только вузы, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.

«Выбирали 100 лучших из 547 российских вузов. Все учебные заведения прошли предварительный отбор. Главным стало наличие трех условий: аккредитация на территории РФ, свыше 400 студентов и наличие программ бакалавриата или же специалитета», — уточнили специалисты, работавшие над составлением рейтинга.

Все участники оценивались по нескольким критериям, среди которых репутация у работодателей, репутация учебного заведения в мире, качество преподавания и другие. НГУ набрал 45,01 баллов. Примечательно, что учебное заведение стало единственным из Новосибирской области. Другие вузы региона в 2024 в топ-100 лучших не попали.

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