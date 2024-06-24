Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Аномально жаркая погода захватила ряд субъектов в Сибирском федеральном округе. Аналогичное предупреждение действует в Республике Алтай, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае.
В Новосибирске 24 июня термометры покажут до +33 градусов, без осадков. По области будет еще жарче — до +35 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами.
В последующие дни в Новосибирске сохранится аналогичная погода. Днем — до +34 градусов, в ночные часы — +18…+21 градус. Ветер южный, юго-восточный.
Параллельно на Оби в Новосибирске сохраняется опасный уровень воды для дачных участков (360 см).