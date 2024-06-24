atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев

Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев

24 июня 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирской области объявлено предупреждение из-за аномально высокой температуры, с 24 по 28 июня днем столбики термометров будут переваливать за +30 градусов, рассказали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Аномально жаркая погода захватила ряд субъектов в Сибирском федеральном округе. Аналогичное предупреждение действует в Республике Алтай, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае.

В Новосибирске 24 июня термометры покажут до +33 градусов, без осадков. По области будет еще жарче — до +35 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами.

В последующие дни в Новосибирске сохранится аналогичная погода. Днем — до +34 градусов, в ночные часы — +18…+21 градус. Ветер южный, юго-восточный.

Параллельно на Оби в Новосибирске сохраняется опасный уровень воды для дачных участков (360 см).

Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробностиВИЧ и гепатит С будут искать у жителей Новосибирска в июнеНового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Жара#Погода на неделю#Аномальная жара в Новосибирске
Подпишитесь
Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Сегодня, 04:16
Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты
Сегодня, 06:48
Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области
Сегодня, 06:43
Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область
Сегодня, 02:54
На 10 млн оштрафовали проектировщика новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске
Сегодня, 02:32