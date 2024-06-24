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Острую нехватку школ признали в мэрии Новосибирска

Острую нехватку школ признали в мэрии Новосибирска

24 июня 2024, 03:13
Фото: 1MI
В Новосибирске для перехода на обучение в одну смену нужно возвести 97 новых школ, подсчитали в мэрии.

В Новосибирске не хватает 97 средних школ для организации учебного процесса в одну смену. Минимальные затраты на их возведение на сегодняшний момент составляют около 160 миллиардов рублей.

В столице Сибири не хватает чуть менее 80 тысяч школьных мест. Чтобы создать одно ученическое место, необходимо около двух миллионов рублей.

Сейчас в Новосибирске детей учат в 208 школах, в предыдущем учебном году работало на одну школу меньше, подсчитали в мэрии. Работающие школы по проектам рассчитаны на 135 тысяч школьников, но фактически их посещает 215 тысяч детей, сообщает РБК-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Образование#Новосибирск#Строительство#Школы
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