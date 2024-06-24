Острую нехватку школ признали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Новосибирске не хватает 97 средних школ для организации учебного процесса в одну смену. Минимальные затраты на их возведение на сегодняшний момент составляют около 160 миллиардов рублей.
В столице Сибири не хватает чуть менее 80 тысяч школьных мест. Чтобы создать одно ученическое место, необходимо около двух миллионов рублей.
Сейчас в Новосибирске детей учат в 208 школах, в предыдущем учебном году работало на одну школу меньше, подсчитали в мэрии. Работающие школы по проектам рассчитаны на 135 тысяч школьников, но фактически их посещает 215 тысяч детей, сообщает РБК-Новосибирск.