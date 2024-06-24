Острую нехватку школ признали в мэрии Новосибирска

Сейчас в Новосибирске детей учат в 208 школах, в предыдущем учебном году работало на одну школу меньше, подсчитали в мэрии. Работающие школы по проектам рассчитаны на 135 тысяч школьников, но фактически их посещает 215 тысяч детей, сообщает РБК-Новосибирск.