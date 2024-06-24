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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Сезон скоро закончится

Раньше было лучше: о чем новый 4-й сезон «Пацанов» и стоит ли его смотреть

24 июня 2024, 08:38
Фото: Кинопоиск
Сезон скоро закончится
«Пацаны» (18+) — американский телесериал о супергероях, придуманный Эриком Крипке по мотивам одноименного комикса Гарта Энниса: 13 июня вышел новый 4-й сезон, подробнее — в материале Atas.info.

О чем сериал «Пацаны» — предыдущие сезоны

История повествует о противоборстве супергероев и обычных людей, у которых есть к ним личные обиды. Супергерои в сериале представлены не как благородные спасатели, а как звезды развлекательной индустрии.

В основе сюжета лежит группа «Семеро»: чрезвычайно мощный Хоумлендер с лазерным зрением, женщина-воин Мэйв, невидимка Прозрачный, человек-амфибия Дип, сверхбыстрый Эй-Трейн, непробиваемый Чёрный нуар и новичок Старлайт, поглощающая электричество.

Противостоит «Семерке» отряд «Парней»: бывший солдат Билли Бутчер, Хьюи Кэмпбелл, Французон, Марвин Милк и Кимико. У каждого из героев есть свои мотивы для неприязни к супергероям, поэтому они объединяются, чтобы их уничтожить.

Сериал привлекает зрителейСериал привлекает зрителей
Сериал привлекает зрителей
Фото: Кинопоиск

Когда вышел сериал

Информация о продлении культового сериала «Пацаны» на четвертый сезон появилась 10 июня 2022 года, а съемки стартовали 23 августа. Команда начала работу над последним эпизодом еще зимой и закончила съемки к середине апреля 2023 года.

Изначально планировалось, что премьера нового сезона состоится в конце 2023 года. Однако из-за забастовки Гильдии сценаристов США выход сериала был отложен на неопределенный срок. В феврале 2024 года студия Amazon Prime Video раскрыла точную дату премьеры, опубликовав постер четвертого сезона.

Премьера состоялась 13 июня 2024 года. В новом сезоне зрители увидят восемь серий, три из которых были доступны сразу же в день релиза.

Сериал закончится в июлеСериал закончится в июле
Сериал закончится в июле
Фото: Кинопоиск

О чем новый сезон

В новом сезоне герои присоединились к ЦРУ и столкнулись с суперзлодеями. Однако им приходится разбираться в мелких проблемах, пока супергерои-преступники стремятся победить лидера команды — Хоумлендера. Также парни намерены устранить Викторию Ньюман — скрытую супергероиню, которая мечтает стать президентом США и находится под контролем главы Семерки.

Билли Бутчеру осталось жить недолго, так как его сына Райана забрал Хоумлендер, который хочет сделать из него своего преемника. Герой беспокоится о наследии, которое оставит после себя, и стремится спасти ребенка. Старлайт, покинувшая Семерку, возглавляет либеральное движение, борющееся против диктатуры супергероев. Ей противостоит Хоумлендер и его сторонники.

Отец Хьюи попадает в кому, и парень встречает в больнице мать, которая оставила его в детстве. Проблемы возникают и у Французика с Кимико: они решают остаться друзьями, несмотря на свои чувства друг к другу. В конечном итоге парень начинает новую романтическую связь, а девушка обращается за помощью к психологу.

О чем новый сериалО чем новый сериал
О чем новый сериал
Фото: Кинопоиск

Какой он — новый сезон

Предыдущий сезон сериала можно назвать одним из лучших. В нем запутанный сюжет переплетался из конфликтов: интриги вокруг Старлайт, приключения «Пацанов» в России, подъем Хоумлендера к вершинам власти. В новом сезоне первые три эпизода оставляют разочаровывающее впечатление, говорят зрители в отзывах. Герои сталкиваются с новыми травмами, при этом основной сюжет стоит на месте. Параллельно авторы шоу потеряли чувство меры, высмеивая различные общественные явления, что делает сериал менее актуальным. У сериала еще есть время исправить ситуацию, осталось еще несколько эпизодов до окончания сезона. Важно, чтобы сюжет стал более динамичным и интересным. Пока что герои погружены в прошлое, что затмевает основное действие.

«Надеемся, что в дальнейшем авторам удастся вернуть проект в нужное русло и заинтриговать зрителей», — высказываются зрители.
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