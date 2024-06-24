Раньше было лучше: о чем новый 4-й сезон «Пацанов» и стоит ли его смотреть

Предыдущий сезон сериала можно назвать одним из лучших. В нем запутанный сюжет переплетался из конфликтов: интриги вокруг Старлайт, приключения «Пацанов» в России, подъем Хоумлендера к вершинам власти. В новом сезоне первые три эпизода оставляют разочаровывающее впечатление, говорят зрители в отзывах. Герои сталкиваются с новыми травмами, при этом основной сюжет стоит на месте. Параллельно авторы шоу потеряли чувство меры, высмеивая различные общественные явления, что делает сериал менее актуальным. У сериала еще есть время исправить ситуацию, осталось еще несколько эпизодов до окончания сезона. Важно, чтобы сюжет стал более динамичным и интересным. Пока что герои погружены в прошлое, что затмевает основное действие.