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Машина под асфальтом

Самосвал провалился под асфальт в Новосибирской области

24 июня 2024, 04:00
Фото: АСТ-54
Машина под асфальтом
В Новосибирском районе большегруз ушел под асфальт, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в поселке Верх-Тула. Груженый самосвал провалился под асфальт. Машина скрылась в яме наполовину. Вокруг транспортного средства появилась большая дыра.

Как передают очевидцы, под асфальтом находится канализация. Что именно стало причиной провала, неизвестно. Многие комментаторы предполагают, что дорога была не предназначена для езды большегрузов или же проезжую часть могло размыть водой.

Новосибирцы с юмором комментируют ситуацию:

«Новый памятник)»;
«заодно и яму засыплет, тем чем был груженый»;
«Ямы теперь заделываются грузовиками».
Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Дороги#Асфальт
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